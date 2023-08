Cronaca Scontro auto-bicicletta. Il ciclista finisce in ospedale 19 agosto 2023

19 agosto 2023 235

235 Stampa

Redazione

Follonica: Intervento del 118 lungo la Sp 152, alle ore 1:22 del mattino per un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una bicicletta. Il ciclista, un uomo di 26 anni, è stato portato in codice 2 al Misericordia di Grosseto con Pegaso 2. Sul posto anche ambulanza CRI Follonica e Forze dell'ordine. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Scontro auto-bicicletta. Il ciclista finisce in ospedale Scontro auto-bicicletta. Il ciclista finisce in ospedale 2023-08-19T09:54:00+02:00 53 it Scontro auto-bicicletta. Il ciclista finisce in ospedale PT1M /media/images/elisoccorso-pegaso-118.jpg /media/images/thumbs/x600-elisoccorso-pegaso-118.jpg Maremma News Follonica, Sat, 19 Aug 2023 09:54:00 GMT