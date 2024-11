Attualità Scarlino: si riunisce il Consiglio comunale per formare la Commissione Pari opportunità 12 novembre 2024

Scarlino: Si riunisce il Consiglio comunale, l’appuntamento è giovedì 14 novembre alle ore 18.15 in sala consiliare (piazza Garibaldi, Scarlino). La seduta è stata convocata per formare la Commissione Pari opportunità: oltre ai consiglieri comunali, a far parte del gruppo ci saranno anche i rappresentanti dell’associazioni locali e liberi cittadini che hanno presentato la domanda di partecipazione. Seguici



