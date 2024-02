Cultura Scarlino Oltrecielo: secondo appuntamento in piazza per festeggiare il Carnevale 12 febbraio 2024

Scarlino: Continuano gli appuntamenti con la rassegna promossa dal Comune di Scarlino: Scarlino Oltrecielo torna in piazza Garibaldi nel cuore del borgo, martedì 13 febbraio dalle 15.30. E anche questa volta sarà protagonista il Carnevale con tanto divertimento per tutti, bambini compresi. L’ingresso all’evento è gratuito e a far festa con gli scarlinesi ci saranno degli ospiti speciali.

Ed ecco quindi il programma: dalle 15.30 ci sarà il duo “Due nel mirino”, con Mauro Calamassi e Drago dj, che proporranno musica dal vivo e dj set. Per i piccoli arriverà l’artista di strada Saeed con uno spettacolo di mimo clown, “L’incantatore” e come sempre i ristoratori e i negozianti del borgo proporranno la loro offerta enogastronomica. Disco music anni ‘80, sigle dei cartoni animati e poi un’esibizione di uno degli artisti di strada più noti nel panorama nazionale. I suoi numeri divertono grandi e piccoli. Saeed, mimo e artista iraniano, da anni ottiene grandi e meritati successi perché è padrone del suo corpo, perché stupisce, incanta, diverte: un abile istrione e direttore d’orchestra di un complice pubblico.

