Scacchi: Malinda vince a Livorno

Grosseto: Dopo essersi trasferito da Cecina a Grosseto, Ranasinghe Arachchige Malinda ha rapidamente fatto breccia nel panorama scacchistico provinciale, questa domenica in una trasferta si è imposto con autorità al Campionato Provinciale U18 di Livorno. Recentemente tesserato con l'ASD Mattoallaprossima, Malinda si appresta ora a sfidare altri giocatori che parteciperanno al Campionato Provinciale Assoluto di Grosseto, fissato per il 9-10 marzo e se magari questa per ora è una vetta ancora ambiziosa, potrà riprovare a guadagnare il gradino più alto nel Provinciale Grossetano U18 in programma ad Aprile.



L'associazione invita tutti a unirsi in questo entusiasmante percorso scacchistico, testimoniando la crescita e la passione per questo sport nella nostra provincia.

L'associazione Mattoallaprossima, localizzata all'interno del Centro Commerciale Aurelia Antica, accoglie gli entusiasti degli scacchi ogni sabato e domenica dalle 16:30 alle 19:00. È il luogo ideale sia per i giocatori di scacchi online che desiderano testare le proprie abilità nel mondo reale, sia per chi è semplicemente curioso di esplorare la bellezza di questo sport.

La comunità di Mattoallaprossima è pronta ad aprire le sue porte a tutti coloro che vogliono immergersi nell'universo degli scacchi, offrendo un ambiente amichevole e stimolante per l'apprendimento e il gioco.