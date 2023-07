Saturnia Film Festival: a Rocchette di Fazio, ospite regista Gianluca Mangiasciutti

Grosseto: Sarà Gianluca Mangiasciutti l’ospite speciale della 2/a giornata al Saturnia Film Festival, l’evento itinerante dedicato alla cinematografia d’autore calato nel cuore della Maremma Toscana, presieduto da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande. Giovedì 27 luglio alle 21.00 l’autore applaudito a Venezia e ai Nastri d’Argento sarà nella piazza di Rocchette di Fazio (Gr) per raccontare al pubblico il suo ultimo lavoro “L’uomo sulla strada”, in programma nella sezione lungometraggi, in dialogo con il critico cinematografico Francesco Del Grosso. Il film è la storia di Irene (Aurora Giovinazzo), che nella vita deve fare i conti col senso di colpa per non essere riuscita a identificare il pirata della strada che uccise suo padre quando lei aveva appena 8 anni. Cresciuta, la ragazza inizia a lavorare nella fabbrica di Michele (Lorenzo Richelmy), che il caso voglia sia proprio l'uomo alla guida di quell'auto. La proiezione sarà anticipata, alle 19.00, da un aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici per le vie del borgo. Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano. Main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film e Tuscany Hotel (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a segreteriasaturniafilmfestival@gmail.com, info su www.saturniafilmfestival.it).



A seguire spazio al cortometraggio: si parte con “7lbs 8oz” (USA, 2022, 7’) della regista sud coreana Yoo Lee, vincitore del premio Miglior Film d’Animazione alla 30esima edizione del Florida Film Festival 2022. La protagonista è una donna che ha da poco avuto un bambino e che si trasferisce in uno storico quartiere del New Jersey. I suoi nuovi vicini di casa le faranno capire il vero valore della comunità, mettendo in dubbio i suoi pregiudizi. Si prosegue con “Il barbiere complottista” (Italia, 2022, 18’) di Valerio Ferrara, la storia di un barbiere di un quartiere popolare romano deriso continuamente in famiglia e al lavoro per la sua fiducia nelle teorie del complotto. A seguito del suo arresto, nella speranza di ricevere attenzioni e affetto dai suoi cari, finisce per contagiare tutta la comunità con il morbo del complottismo. E ancora, “Bear” (Australia, 2011, 7’) di Nash Edgerton: le avventure di Jack, un ragazzo che si spinge sempre troppo oltre e che stavolta sta organizzando una sorpresa alla sua ragazza, con conseguenze impreviste.

Tra gli eventi collaterali, fino al 31 agosto sarà visitabile la mostra SCREENS, esposizione collettiva che riunisce presso il Mastio della Fortezza Orsini a Sorano le opere di 35 artisti tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, EPVS, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu, con la curatela di David Pompili e il patrocinio del Comune di Sorano. Nell’ambito di SCREENS, all’interno della sala cinema della Fortezza Orsini sarà possibile assistere ai 5 cortometraggi della sezione Art Short, dedicati al film d’artista, che saranno visionabili anche presso il Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto (via Vinzaglio 1) durante le giornate del festival e secondo gli orari di apertura del museo.

Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film, Saturnia Tuscany Hotel ; con il sostegno di Lions Club Grosseto HOST, Banca Tema e Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di Semproniano, Caseificio di Manciano, Agenzia Immobiliare Toscana Estate Consulting, ristorante Da Caino a Montemerano, ristorante I Due Cippi a Saturnia, ristorante La Chianina Pescatrice Poggio Murella, Vini Capua, Osteria Cacciaconti Rocchette di Fazio, Birrificio La Grada Montemerano, Immobiliare il Borgo Montemerano; in partnership con Fondazione Sistema Toscana, Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Accademia Cinema Toscana (Lucca), Clorofilla Film Festival Grosseto, Pro loco di Sorano, West 46th Films , Amaro Milone, Tramontana Taxi, Il Giardino Etrusco, Hotel Saturno Fonte Pura, Farmacia Magaldi, Bar da Luisa e Frank Giacone Hair Styling, David Pompili.