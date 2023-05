Sapori di Maremma, cena - degustazione alla scoperta delle tipicità

Venerdì 12 maggio un nuovo appuntamento del “Club Gourmet” con la chef Raffaella Cecchelli della “Tana dei brilli” di Massa Marittima, i formaggi de La Parrina, i vini Fattoria Mantellassi, i cialdoni di Caldana con il gelato di Sergio Dondoli. Una parte del ricavato andrà in beneficenza agli Amici di Poggibonsi per l’acquisto di una nuova apparecchiatura da donare all’ospedale di Campostaggia

Poggibonsi: Il Club Gourmet riprende il proprio ciclo di serate con l’evento dedicato alla Maremma. Dopo il successo della scorsa edizione, torna il viaggio alla scoperta dei prodotti tipici e dei piatti più tradizionali della costa della Toscana del sud. Venerdì 12 maggio alle ore 20 il ristorante Alcide di Poggibonsi, 170 anni ininterrotti di storia, presenta “Sapori di Maremma”. Ospite d’onore la chef Raffaella Cecchelli de “La Tana dei brilli” di Massa Marittima, considerata la più piccola osteria d’Italia. Raffaella in questi anni ha partecipato a molti eventi collaborando con i più famosi chef stellati e partecipando a trasmissioni Rai come la Prova del Cuoco, Eat Parade, Uno Mattina. Ha una rubrica di due pagine, con la sua scuola di cucina, nell’allegato del settimanale Nuovo e del quindicinale “Diva e Donna”, Cairo Editore, dal nome “Cucina Mia”. Ci preparerà alcuni dei suoi piatti della cucina casalinga maremmana ad iniziare proprio dai Tortelli che prepara in “versione extra large”.





Con lei arrivano a Poggibonsi i migliori prodotti tipici della Maremma. La fattoria La Parrina, propone due originali formaggi pecorini: il Blu di Maremma Guttus, erborinato proprio come il Gorgonzola, e Rosa di Maremma, che ricorda il Brie. Raffaella Cecchelli ci farà degustare anche “lo scottino” con la ricotta dell’azienda Ugolini di Alberese e la cipolla caramellata. È un piatto povero, di recupero, chiamato anche il piatto del pastore.

Con i Tortelli di Raffaella, invece, sarà presentato un ragù fatto con la scamerita del maiale nero della razza Macchiaiola Maremmana, dell’allevamento Il Poggiolino. Non mancherà la carne di vacca maremmana (presidio slow food) che arriva dall’allevamento brado di Montalto di Castro (Viterbo) dell’Azienda Agricola Mariotti per lo “Spezzatino alla Buttera”, cucinato dallo chef di Alcide Loris Parigi.

Anche il pane viene dalla Maremma. Si tratta della “Bozza di Caldana” che richiama nell’impasto il vecchio pane toscano. Sempre dal Fornaio di Caldana arrivano i Cialdoni, fatti completamente a mano, uno per uno, dall’impasto che ricorda i brigidini. Saranno la base del dessert firmato dal famoso gelatiere Sergio Dondoli che porta in tavola il suo “Zabaione di Vinsanto”.

Alcide può contare su un grande partner vinicolo presentando in degustazione ben 5 vini, abbinati ai cibi, della Fattoria Mantellassi di Magliano in Toscana. Lo spumante Oblò per l’aperitivo (50 e 50 di Vermentino e Chardonnay), poi Vegoia (Ansonica in purezza Doc) sui formaggi, il Morellino senza solfiti per i tortelli, l’Alicante, spagnolo e maremmano insieme (furono gli aragonesi a portarlo dalla Spagna intorno al 1500), per lo spezzatino e infine “Alì Alè”, 50% Alicante e 50% Aleatico, un passito rosso per i Cialdoni di Caldana.

Una parte del ricavato della serata sarà devoluto all’associazione “Amici di Poggibonsi” impegnata nella raccolta fondi per l’acquisto di una nuova apparecchiatura da donare all’ospedale di Campostaggia. Si tratta del Paxman, il macchinario che consente di prevenire la caduta dei capelli causata dalla chemioterapia.

“È un macchinario davvero importante – spiega Roberta Ancillotti, Ad dell’Hotel Ristorante Alcide – per migliorare la qualità della vita delle donne colpite da malattie oncologiche. L’aspetto psicologico ha un ruolo fondamentale per combattere la malattia. Ringrazio l’associazione ‘Amici di Poggibonsi’ e invito tutte le persone a dare il proprio contributo”. Chi non parteciperà a “Sapori di Maremma”, potrà comunque contribuire con una donazione volontaria tramite bonifico bancario presso Chianti Banca di Poggibonsi. Il beneficiario è: Amici di Poggibonsi / Paxman apparecchiatura per oncologia (Iban IT350867371940000000909606).

Grazie alla collaborazione di tutte le aziende agricole partecipanti alla cena - degustazione, Alcide è in grado di proporre la serata al prezzo di 49 euro a persona all inclusive. Per partecipare, trattandosi di prodotti che arrivano a Poggibonsi appositamente per la cena - degustazione dedicata alla Maremma, è preferibile la prenotazione (+39 0577 937501, Int. 2 - WhatsApp: +39 375 5627553, info@ristorantealcide.com). I posti disponibili sono stati limitati a 60 persone per garantire la piacevolezza della serata.