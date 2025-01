Sant'Antonio Abate: feste e benedizioni di animali domestici e d'allevamento

Grosseto: Il calendario fissa la sua memoria liturgica al 17 gennaio. Quel giorno si ricorda, infatti, sant’Antonio abate, uno dei grandi padri del monachesimo orientale, conosciuto però molto di più – a livello popolare – per essere il patrono degli animali. E in suo onore in molte zone d’Italia resiste la tradizione di impartire la benedizione ai nostri «amici» che Dio ci ha messo accanto come aiuto o come compagnia (pensiamo soprattutto ai cani e ai gatti) nelle nostre case. La Maremma è una di quelle realtà che, a motivo della sua vocazione agricola, continua a custodire questa tradizione, con iniziative che si rinnovano anno dopo anno.

A Castiglione della Pescaia, dove quest’anno la festa è stata anticipata addirittura a domenica 12 gennaio, quando – terminata la Messa delle 11 – nel campetto retrostante la chiesa di Santa Maria Goretti, si è tenuta la benedizione degli animali domestici e di allevamento, nell’ambito della IV festa di Dio nel creato.

Ricco il programma di iniziative messo a punto dalla parrocchia di Alberese, che su questo versante vantava già una consolidata tradizione. Si inizia proprio il 17 gennaio, memoria del santo, con la Messa (ore 10.30), seguita dall’esposizione del Santissimo e un tempo per le confessioni. Poi nel pomeriggio alle 10, nella sala dell’ex cinema, verrà presentato il libro «10 e lode ai miei scolari» (Effigi), di Vittorio Piccini: un’antologia elementare di perle della Maremma raccolta da un maestro di campagna. La serata si concluderà con panini e salsiccia al caffè scirocco e con un torneo di calcio balilla nell’oratorio. Sabato 18 gennaio un bellissimo segno: a partire dalle 9 la benedizione delle stalle, mentre alle 18.30 sarà celebrata la Messa per gli allevatori, cui seguiranno cena con panini e salsiccia e tombola del santo nell’oratorio. Infine domenica 19 gennaio la Messa alle 10,30, poi la sfilata degli animali con la statua del santo portata su un carro e pranzo comunitario allo stand Asd Alberese (su prenotazione entro il 16 gennaio).

Il 17 gennaio benedizione degli animali anche nella parrocchia Madre Teresa di Calcutta, a Grosseto: l’appuntamento è alle ore 17. Sempre questo venerdì anche nell’unità pastorale di Scarlino-Scarlino scalo si terrà la benedizione degli animali preceduta dalla Messa: alle 9.30 nella cappella del Puntone; alle 15.30 nella chiesa di San Martino a Scarlino; alle 18 a Scarlino scalo.

Domenica 19 gennaio, poi, tante iniziative. Abbiamo già detto di Alberese, ma le benedizioni degli animali si terranno a Roselle, presso la cappella rurale di Vallerotana, con inizio alle 10.30: Messa, benedizione del fuoco e degli animali domestici e da allevamento e poi mercatino di beneficenza e pranzo al Terzo. In città, le benedizioni degli animali si terranno nel piazzale della chiesa di San Giuseppe (via Sauro) al termine della Messa delle 11 e, sempre al termine della Messa delle 11 nel “piazzalone” di Barbanella a cura della parrocchia Santa Lucia, in collaborazione col comitato festeggiamenti di Barbanella. Anche a Braccagni benedizione degli animali e preghiera per la salvaguardia del Creato nel contesto della Messa delle 10.30; a Batignano, sul sagrato della chiesa, subito dopo la celebrazione eucaristica delle 11; così come a Bagno di Gavorrano, sul sagrato, al termine della Messa delle 11.15 e a Caldana, finita la celebrazione delle 10.15. A Rispescia la benedizione si terrà domenica 26 gennaio.