Salute Sanità: proroga graduatorie servizio sanitario, parere positivo della commissione per quella Oss 8 dicembre 2023

8 dicembre 2023 787

787 Stampa

Angela Feo

Emendamento del presidente Enrico Sostegni (Pd) alla proposta di legge per limitarne l’estensione agli operatori socio sanitari

Firenze: La commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), ha espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta di legge, presentata dal consigliere Marco Stella (Forza Italia), sulla proroga di un anno delle graduatorie del servizio sanitario regionale, limitandola però a quella per gli operatori socio sanitari.

Nel corso della seduta della commissione, il presidente Sostegni ha infatti proposto un emendamento che circoscrive la proroga alla graduatoria degli Oss “al fine di chiarire la sussistenza della competenza legislativa regionale sulla materia in questione prima di estendere eventualmente la diposizione anche ad altre graduatorie regionali”. Sul testo della proposta di legge il parere della Commissione sanità è secondario: su di esso si dovrà infatti esprimere la commissione Affari istituzionali e bilancio per il parere referente. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Sanità: proroga graduatorie servizio sanitario, parere positivo della commissione per quella Oss Sanità: proroga graduatorie servizio sanitario, parere positivo della commissione per quella Oss 2023-12-08T16:00:00+01:00 179 it Sanità: proroga graduatorie servizio sanitario, parere positivo della commissione per quella Oss PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/06/29/20170629101748-56361e1b.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2017/06/29/20170629101748-56361e1b.jpg Maremma News Firenze, Fri, 08 Dec 2023 16:00:00 GMT