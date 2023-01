Sanità PPS Follonica, (FDI): “È sempre il famoso gioco delle Tre carte”

Follonica: “C’è stata la famosa grande riunione dei vertici della Asl sudest, assessore regionale Bezzini e varie autorità amministrative della zona, per il punto di Primo soccorso dove in sintesi è scaturito che, cari cittadini, vi daremo di meno di quello che avevamo, ma dato che vi abbiamo quasi tolto tutto e ridotto al lumicino, vi sembrerà di avere molto di più di quello che avevate prima”, è quanto affermano in una nota congiunta il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Follonica, Agostino Ottaviani e quello di Scarlino, Salvatore Aurigemma, e Danilo Baietti, capogruppo FDI in consiglio comunale a Follonica.



“Ci sembra di rivedere il sempre famoso gioco delle Tre carte. – commentano gli esponenti di FDI - Follonica avrà un secondo medico dal 01 giugno al 15 settembre, in più vi sarà un servizio radiologico in convenzione con un operatore privato. Questo, il brillante risultato a cui si è giunti, dopo la famosa riunione della commissione sanità di Follonica”.

“Detto questo, non sappiamo se dobbiamo sorridere oppure se davvero pensano che i cittadini follonichesi abbiano il classico “salame negli occhi”, dopo la soluzione che è stata appena prospettata, se pensiamo che fino ad un anno fa o poco più, il punto di primo soccorso di Follonica aveva 2 medici di giorno e di notte, dal primo gennaio al 31 dicembre, ed aveva un radiologo della Asl tutti i giorni feriali, che serviva il PPS e le prenotazioni. Forse non ci eravamo accorti di questa superproduzione di medici e soprattutto ci sfugge il motivo per cui si debba sventolare come grande risultato avere di meno di quello che si aveva fino a poco tempo fa. E come diceva il grande Totò: ma ci faccia il piacere”, concludono Agostino Ottaviani, Salvatore Aurigemma e Danilo Baietti.