Sanità , Minucci FDI: Considerati cenerentola della Regione, situazione intollerabile

Grosseto: “La Provincia di Grosseto da sempre risulta essere all'ultimo posto nella scala degli interessi che la Regione Toscana mette in atto. Ad oggi, parlando del comparto sanitario, questo disinteresse è ancora più accentuato dalla pressione che si riversa nei nostri ospedali a causa dell'aumento delle presenze turistiche dovute al periodo estivo”. È quanto afferma Luca Minucci, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Grosseto.



“La grande mole di lavoro è scaricata principalmente sul personale ospedaliero. – commenta Minucci - Oss, infermieri e medici. In particolare quello riguardante i medici, che molto spesso sono chiamati a far fronte a turnazioni pesantissime, che durante il periodo estivo, con il gran flusso di turisti che invade la nostra provincia, si acutizza ancora di più, creando situazione di difficoltà che ormai sono giunte oltre ogni limite”.

“Il nostro monito - spiega il coordinatore prov.le FDI-Grosseto - non vuole porre l’attenzione solamente sul periodo estivo, in quanto a nostro avviso il problema è strutturale. Problema che sta portando alla perdita dei medici, che appena hanno l'occasione scelgono di lavorare in altri territori. Così facendo, tutto questo non porta a un nulla di fatto, ma anzi evidenzia qualora ancora ce ne fosse bisogno, ad una mancanza di programmazione, con la conseguente impossibilità a porre in essere percorsi virtuosi”.

“L'assistenza sanitaria, certamente non può essere all'altezza se ipotizzata in uno scenario come quello appena delineato, dove le lunghe attese ai pronto soccorso e forti disagi per pazienti e personale sanitario sono all'ordine del giorno. Quello che chiediamo alla Regione Toscana, è una maggiore attenzione a Grosseto e tutta la Maremma, perché i residenti e turisti meritano una assistenza ospedaliera paritetica a tutto il resto della Toscana. Grosseto ha il dovere di garantire un percorso professionale ai propri medici e difendere le proprie eccellenze professionali, soprattutto quelle relative alla salute, e non disperderle altrove, dove è forse più facile avere percorsi professionali più gratificanti. Quindi basta con la marginalità di Grosseto e provincia. Fratelli d'Italia non accetterà più che i nostri medici, infermieri e Oss, debbano sopportare carichi di lavoro che rischiano di avere ripercussioni nella qualità dell’assistenza sanitaria. Tutto questo non lo possiamo permettere”, conclude Luca Minucci.