San Rocco Super8: Festa per il 90° della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina

Marina di Grosseto: San Rocco Festival partecipa alle celebrazioni del 90° anniversario della Pro Loco di Marina e Principina a Mare con una Festa dedicata al ricordo e la memoria del territorio con proiezione di cortometraggi e video di mare. Sul palco Antonello Ricci presenta gli interventi dedicati al ricordo di Marina negli anni trascorsi, con intermezzi musicali di Le Chitarre da Ripostiglio: Luca Pirozzi e Luca Giacomelli.

In programma le seguenti proiezioni: San Rocco Super8, montaggio a cura di Francesco Ciarapica (video e ricordi di famiglie a Marina), Via della Pineta di Lorenzo Ricci, La terra delle onde di Francesco Lorusso – vincitore Festa del Cinema di Mare/Premio Mauto Mancini 2022 – Castiglione della Pescaia, Il mare che muove le cose di Lorenzo Marinelli – in concorso al Pop Corn Festival del Corto – Porto Santo Stefano, There she blows di Francesco Cabras e Alberto Molinari – selezione dal Clorofilla Film Festival, Il sirenetto di Caterina Pallini, video vincitore del Moscerine Film Festival 2023.

La serata è impreziosita da ospiti che renderanno la Festa del San Rocco Festival per il 90° anniversario della Pro Loco di Marina e Principina a Mare un evento speciale.

La condivisione della memoria, la volontà di rendere partecipe il pubblico, i residenti e i turisti di ciò che ha caratterizzato Marina negli anni passati è lo spirito che anima San Rocco Super8.

PROGRAMMA