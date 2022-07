San Rocco Festival con "Orlando furiosamente solo rotolando”

Domenica 24 luglio ore 21-30 – Forte San Rocco Marina di Grosseto



Marina di Grosseto: Al San Rocco Festival, domenica 24 luglio alle 21.30, irrompe il teatro con lo spettacolo “Orlando furiosamente solo rotolando”. Sul palco del Forte San Rocco, a Marina di Grosseto, l'attore Enrico Messina in camicia bianca, una tromba e uno sgabello. È tutto quel che serve per raccontare le famose vicende dei paladini di Carlo Magno e dei temibili saraceni. All'essenzialità della scena si contrappone la ricchezza delle immagini evocate: accampamenti, cavalieri, dame, duelli, incantesimi, palazzi, armature, destrieri. Con la sua abilità oratoria, Enrico Messina conduce gli spettatori in un vortice di battaglie e inseguimenti il cui motore è sempre la passione, vera o presunta, per una donna, un cavaliere, un ideale. Il monologo è tratto da “Hruodlandus – Libera Rotolata Medioevale” di Enrico Messina e Alberto Nicolino della compagnia Armamaxa. Collabora alla messa in scena Micaela Sapienza. Lo spunto di partenza è l'Orlando Furioso di Ariosto, cui si aggiungono suggestioni ispirate dai libri di Italo Calvino, e un umorismo tutto nuovo.





Dopo la partecipata inaugurazione del festival con il taglio del nastro della mostra “Calendario Pediatria 2023” – che potrà essere visitata fino al 31 luglio alla Rotonda – a cura di Armando Orfeo, Germano Paolini e Carlo Bonazza e l'emozionante concerto “E si continua il canto. Il mondo di EdicolAcustica”, domenica 24 luglio alle 21.30 va in scena lo spettacolo teatrale “Orlando furiosamente solo rotolando” adatto a un pubblico di tutte le età. L'appuntamento successivo sarà mercoledì 27 luglio alle 21.30, sempre al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, con una serata dedicata alla danza: prima si esibirà il Nuovo Balletto di Toscana in “Quattroquarti” e poi l'artista internazionale Joy Alpuerto Ritter in “Babae”.

Proseguirà fino al 21 agosto il festival di teatro, musica e danza organizzato da Accademia Mutamenti – compagnia teatrale e factory di progetti artistici – e Pro Loco di Marina e Principina, grazie al contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e di tante aziende del territorio. Di fondamentale importanza è il sostegno di Fondazione CR Firenze, oltre a quello di molti sponsor locali, primi fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri, Vivaio Principina.

BIGLIETTI: ingresso 10 €, ridotti 8 € (under 25, over 65, soci Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, soci Fondazione Grosseto Cultura); serata Blues Night 5 agosto posto unico 15 € (serata di beneficenza, l’incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione Il Sole); Divertiamoci con Pinocchio del 10 agosto € 3. Mostre ingresso gratuito.

I biglietti si possono acquistare in prevendita online sul sito www.sanroccofestival.it oppure a Marina di Grosseto da Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre 87 – Tel. 0564 330093 - (€ 0,50 diritto di prevendita); a Grosseto alla Tabaccheria Stolzi Moris in via Roma 58 – Tel. 0564 21521 - (€ 0,50 diritto di prevendita). I biglietti possono essere acquistati anche la sera stessa dello spettacolo, all'ingresso del Forte San Rocco (salvo non siano già esauriti in prevendita).