Salvaguardia ambientale: giornata ecologica ad Acquapendente

Acquapendente: Si è svolta durante il week-end la prima giornata ecologica nei territori del Comune di Acquapendente, Frazioni Trevinano e Torre Alfina comprese. Il Comune di Acquapendente pubblica alcune foto e per documentare la grande quantità di rifiuti raccolti dai volontari.

Soprattutto anche per sensibilizzare tutti ancora di più su la cura e la salvaguardia del territorio. Organizzata dall’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci di Acquapendente, ha visto la partecipazione del Comando Stazione dei Carabinieri Forestale di Acquapendente, della Polizia Locale, del Consiglio di Frazione di Torre Alfina, Società Idealservice, Sez. Enpa di Acquapendente, squadre di Caccia al cinghiale C 30, C30 2001 e Zanna Bianca.

Attivissimo il Consiglio dei Giovani di Acquapendente, sempre sensibile e partecipe alle tematiche ambientali legate al territorio, che, tramite il suo Presidente Lucia PERINELLI, ha contribuito all' organizzazione di questa importante giornata. Per il Comune di Acquapendente in prima linea la vicesindaca Monica Putano Bisti e l’Assessore Glauco Clementucci. Prossimamente verranno organizzati altre giornate ecologiche per pulire altri luoghi.