Salute e valori in campo con il progetto Pro soccer lab per le scuole dell’infanzia

I bambini potranno sperimentare la bellezza del calcio lunedì 17 aprile. Peruzzi, Pro soccer lab: “Riscoprire l’importanza dello sport per tutelare la salute dei piccoli”

Castiglione della Pescaia: Prosegue il progetto della Pro soccer lab con i giovanissimi studenti della scuola dell’infanzia Vittorio Emanuele III di Castiglione della Pescaia. Un percorso che li avvicina ai primi rudimenti del calcio, passando soprattutto dal divertimento e dai giochi di squadra. Gli incontri, portati avanti dalla Pro soccer lab all’interno del centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia, continueranno lunedì 17 aprile.

“Il nostro obiettivo principale – spiega Peter Peruzzi, allenatore della Pro soccer lab e responsabile del progetto – è quello di far avvicinare i bambini allo sport e, in particolare, al gioco del calcio. Nei primi incontri abbiamo curato in particolare l’attività motoria e la coordinazione, in modo assolutamente ludico e divertente, per poi passare all’utilizzo del pallone. La nostra speranza è quella di vedere un giorno questi bambini con la maglia della Pro soccer lab, anche se quello che conta di più è che facciano tutti attività sportiva sin da piccoli e imparino a divertirsi in gruppo e all’aria aperta, per il bene della loro crescita personale e per la tutela della loro salute”.

Il percorso, per chi vuole, continua con la scuola calcio della società, che parte da Piccoli amici e i Primi calci, passando per i Pulcini e gli Esordienti fino ad arrivare ai Giovanissimi. Gli allenamenti vengono effettuati nel centro sportivo Casamorino, dove a loro disposizione c’è il campo principale in erba da 11 contro 11, il campo polivalente e la soccer cage per il 3 contro 3, oltre a una grande area attrezzata dove potersi rilassare e giocare con il biliardino, il salterello, il ping pong e la pallavolo.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o chiamare il numero 338.3383418.