Salute: A Massa Marittima si è concluso il corso di pronto soccorso pediatrico

Massa Marittima: Si è conclusa la prima edizione del corso di pronto soccorso pediatrico realizzato a Massa Marittima dall’associazione Misericordia su proposta della Commissione comunale per le Pari Opportunità. Il corso ha permesso a neogenitori, nonni, zii, baby-sitter e a qualsiasi altra figura di riferimento che si occupa di accudimento dei bambini di apprendere nozioni e manovre che possono fare la differenza nei casi di emergenza.



A questa prima edizione si sono iscritte 41 persone e quasi tutte hanno poi frequentato le lezioni. L’associazione Misericordia ha intenzione di attivare prossimamente nuovi corsi di pronto soccorso pediatrico e anche dei corsi BLSD con l’uso del defibrillatore per laici.

“L’iniziativa è stata molto apprezzata – afferma Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale Pari Opportunità - ringraziamo l’associazione Misericordia per aver attivato il corso. L'investimento nella formazione sulle manovre di primo soccorso e sull'uso del defibrillatore è un investimento sulla vita e sulla salute delle persone della nostra comunità.”

“Siamo molto soddisfatti del successo della prima edizione del corso di pronto soccorso pediatrico realizzato a Massa Marittima, che ha visto la partecipazione di un numero significativo di cittadini. – sottolinea Grazia Gucci, assessore comunale alle Pari Opportunità - È fondamentale che sempre più persone siano in grado di gestire situazioni di emergenza, soprattutto quando si tratta di bambini. La conoscenza e l'abilità nell'uso del defibrillatore sono competenze preziose, in grado di salvare vite umane. In situazioni critiche, ogni secondo conta e avere persone preparate può fare la differenza tra la vita e la morte. Incoraggiamo quindi tutti i cittadini a partecipare ai prossimi corsi.”

Per chi fosse interessato a ricevere informazioni: sologinevra1964@gmail.com oppure marcella.mercantelli@gmail.com