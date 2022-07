Rudy Michelini trionfa alla 57° Coppa Città di Lucca

Il pilota pesciatino ha dominato la gara imponendosi in tutte e sei le prove speciali. Panzani-Pinelli sul secondo gradino del podio a 56”3, terzo Vescovi-Guzzi a 57”9, entrambi su Skoda Fabia R5. Per Michelini l'undicesimo successo nella gara di casa.

Lucca: Un Rudy Michelini superlativo trionfa sulle strade di casa. Grande favorito della vigilia, il 42 enne pesciatino si è imposto con sicurezza e determinazione, dominando il 57° Rally Coppa Città di Lucca, gara organizzata dall'Aci Lucca di concerto con la scuderia Maremma Corse 2.0 e valido per la Coppa Rally di zona 6.



Al volante della Volkswagen Polo Gti targata Movisport, navigato da Luca Spinetti, il pistoiese è stato protagonista di una gara che ha dominato, imponendosi in sei prove speciali, infliggendo pesanti distacchi agli avversari. Conquistando l'undicesimo successo sulle strade di casa.

E' stata una gara dura dove non sono mancati i colpi di scena. E dove ancora una volta Michelini si è reso protagonista di una prestazione priva di sbavature.

Alle sue spalle Luca Panzani, a 56”3, mentre sul terzo gradino del podio è giunto Vescovi e Guzzi con un ritardo di 57”9, entrambi su Skoda Fabia R5.

Partenza fulminante di Michelini, velocissimo n ella speciale di “apertura”, la speciale di Pizzorne al cospetto di un grande pubblico come è solito da queste parti. Michelini riesce a staccare Panzani di 8”9, Tosi di 10”8, mentre Luca Pierotti vincitore delle scorsa edizione accusa un ritardo di 17”1, a causa anche di un ritardo alla partenza.

Michelini continua ad attaccare e si conferma il migliore anche nella prova di Boveglio. Ancora in ritardo Panzani a 3”5, Vescovi a 5”4 e Pierotti a 9”5. Non cambia la musica con Michelini continua a martellare e ad imporsi anche a Bagni di Lucca. Panzani e Pierotti ancora in ritardo .

Sempre determinato il pilota pesciatino, sempre pluri vittorioso da queste parti come del resto al Maremma, va ad imporsi anche nel secondo passaggio su Pizzorne, con Panzani a 11” e Pierotti a 14”7.

Non cambia la musica anche nel finale di gara con Michelini che si impone ancora trionfando con merito nella gara a cui ci teneva e voleva vincere e così è stato.

Festeggiatissimo all'arrivo davanti al Bar delle Antiche Mura che è andato a vincere con merito, confermando il pronostico che già alla vigilia veniva dato come il grande favorito.

Un grande vincitore, per una grande gara come del resto è stata l'organizzazione da parte dell'Aci in concerto con la Maremma Corse 2.0.





Ordine d'arrivo della 57° Coppa città di Lucca

1. Michelini-Spinetti ( Volkwagen PoloGti) in 46'18”7

2. Panzani-Pinelli ( Skoda Fabia R5) a 56”3

3. Vescovi-Guzzi ( Skoda fabia R5) a 57”9