Rotary Club Monte Argentario, Walter Merenda è il nuovo Presidente

Monte Argentario: Walter Merenda è il nuovo presidente del RC Monte Argentario per l’A.R. 2023/2024 e succede a Rodolfo Bassi.

Walter Merenda ha 74 anni, è originario di Nardò, in provincia di Lecce e vive a Roma. Sposato con Mariolina Mazzarella ha due figli, Ilaria ed Alessandro e due nipoti, Tommaso e Lavinia. Laureato in Ingegneria presso la Sapienza di Roma è stato dirigente di Telecom italia ed oggi è in pensione.

Socio fondatore del RC Monte Argentario, è stato già presidente del Club nell’anno 2016/20.

Il Rotary che immagina è quello che mette assieme “il servire gli altri al di sopra di ogni interesse” ma anche quello che consente di consolidare nuove amicizie, quello che “fa la differenza sul territorio”, quello che riesce a “portare un po' di luce dove ce n’è poca”, ma anche quello che ti dà il piacere di partecipare alle iniziative perché stai bene con gli altri ed hai il piacere di incontrarli.

L’ambiente, le attività sociosanitarie, l’attenzione ai più deboli saranno i punti qualificanti dell’azione che il nuovo Presidente intende portare sul territorio.