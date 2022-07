“Rosso di Sera” apre i battenti al Cassero

Mercoledì 6 luglio e giovedì 7 luglio alle 21.30 al Cassero senese di Grosseto. Venerdì 8 luglio salirà sul palco Ginevra Di Marco con il suo spettacolo più intenso che ripercorre gli ultimi dieci anni della sua ricerca musicale. Ogni evento sarà accompagnato da una degustazione di vini locali

Grosseto: “Rosso di Sera” apre i battenti a Grosseto nella splendida cornice del Cassero senese con due appuntamenti da non perdere. Mercoledì 6 luglio e giovedì 7 luglio alle 21.30 c’è “Appunti di viaggio” il reading letterario di Luca Bonelli con a seguire le performance site-specific della Compagnia Francesca Selva/CON.COR.D.A con accompagnamento musical dal vivo.



Luca Bonelli leggerà alcune poesie tratte dal suo libro “Alla Guerra” edita da PensaMultimedia di Lecce, postfazione di Simone Giusti. Una raccolta di testi che vanno dalla fine degli anni ‘90 ad oggi e che raccontano un ideale viaggio. Il reading è strutturato in due parti: nella prima intitolata “terre” si parla dell’origine, del punto di partenza, quindi di Grosseto e della Maremma. La seconda parte intitolata “partenze” si parla dell’altrove, del viaggio, della conoscenza dell’altro. Un mix emozionante di partenze, ritorni e cicli vitali.





La Compagnia Francesca Selva andrà in scena con una performance di danza site-specific della coreografa italo-francese Francesca Selva con accompagnamento musicale dal vivo della violoncellista Catherine Daniela Bruni, dedicata al concetto del viaggio inteso come viaggio interiore e cambiamento di vita e non solo come viaggio nel tempo e nello spazio. Intensi e struggenti passi a due che si alterneranno a coreografie corali liberamente ispirate alla storia dei Veneti di Maremma, un centinaio di famiglie venete che nei primi anni ’30 del secolo scorso emigrarono ad Alberese nel pieno cuore del Parco regionale della Maremma, la cui memoria è raccontata attraverso i video raccolti e realizzati da Luigi Zannetti per il progetto “NextStage - Dei Racconti e delle storie”.

Grande attesa poi per il concerto che chiude la rassegna. Venerdì 8 luglio salirà sul palco di “Rosso di Sera” Ginevra Di Marco con il progetto “Donna Ginevra e le Stazioni Lunari” nella formazione in trio accompagnata da Francesco Magnelli alle tastiere e Andrea Salvadori alla chitarra. Ogni evento sarà accompagnato da una degustazione di vini locali prevista alle 20.30. “Rosso di Sera” è realizzato nell’ambito del progetto NextStage creato da CON.COR.D.A/Compagnia Francesca Selva e Istituzione Le Mura con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Grosseto che lo scorso anno registrò una entusiastica partecipazione del pubblico.

Prenotazione consigliata 333-3765469 -0564 488083/4 mail: casseroindanza@gmail.com