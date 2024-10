Cronaca Rossi (FDI): ‘Sbagliato portare via fattrici e puledri. Cemivet non va smantellato' 3 ottobre 2024

3 ottobre 2024 276

276 Stampa

Redazione

“Davvero incomprensibile questa scelta. Grave errore fare investimento a Monte Libretti quando Grosseto è in efficienza”.

Roma: “Al momento, risulterebbe solo il trasferimento di alcune fattrici e puledre che saranno trasportate a Monte Libretti. Scelte, quest’ultime, che non condividiamo e che abbiamo da sempre avversato, nonostante i comandi militari interessati abbiano sempre accompagnato questa scelta, senza ascoltare le istanze e rimostranze del territorio. Diatribe interne che non comprendiamo, quando da oltre 100 anni la presenza del Cemivet è stata sinonimo di eccellenza e tradizione per questo territorio. Come parlamentare del territorio e Fratelli d’Italia continueremo a chiedere di sospendere questa decisione che, ricordiamo a tutti, affonda le sue radici negli anni passati”. È quanto afferma il deputato grossetano e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Rossi (FDI): ‘Sbagliato portare via fattrici e puledri. Cemivet non va smantellato' Rossi (FDI): ‘Sbagliato portare via fattrici e puledri. Cemivet non va smantellato' 2024-10-03T18:39:00+02:00 155 it Rossi (FDI): ‘Sbagliato portare via fattrici e puledri. Cemivet non va smantellato, ma arricchito di possibilità’ PT1M /media/images/rossi-fabrizio-fdi-toscana-2024.jpg /media/images/thumbs/x600-rossi-fabrizio-fdi-toscana-2024.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 03 Oct 2024 18:39:00 GMT