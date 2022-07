Rodolfo Bassi è il nuovo Presidente del Rotary Club Monte Argentario

Monte Argentario: Presso il circolo CNVA di Cala Galera è avvenuto il “Passaggio della Campana” tra il Presidente uscente del Rotary Club Monte Argentario Andrea Rustici ed il nuovo Presidente Rodolfo Bassi.



Rodolfo Bassi ha 51 anni, laureato in farmacia, specializzato in farmacia ospedaliera è dirigente della ASL Sud Est ed è attualmente responsabile del Centro Unico farmaceutico delle Colline dell’Albegna presso l’Ospedale di Orbetello. Originario di Salerno, in Maremma dal 2011 è sposato con Ernesta Pisapia. E’ socio del RC Monte Argentario dal febbraio del 2015 ed in precedenza ha ricoperto la carica di Presidente di Commissione e membro del Consiglio.





Tra gli intendimenti che il neo presidente si è prefisso nella sua annata vi è l’incremento delle attività sul territorio ed i services con particolare riferimento alle attività sociosanitarie tra i quali il completamento della rete dei defibrillatori donati al Comune di Monte Argentario nel corso di questi anni, convegni e campagne di sensibilizzazione sulla disabilità, l’inclusione e le tematiche ambientali in collaborazione con le altre associazioni del territorio e gli altri Rotary club della Maremma