Roccastrada: L’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica apre nella nuova sede di Corso Roma di fronte al Municipio

A partire dal 1 aprile a cura dell’Associazione della Pro Loco

Roccastrada: Sarà ancora la Pro Loco Roccastrada APS a gestire per conto del Comune di Roccastrada, l’ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica per i prossimi anni. E’ stata infatti siglata poco tempo fa la convenzione che regola i rapporti tra l’Ente e la Pro Loco roccastradina per la gestione dell’accoglienza turistica nella nuova sede di Corso Roma, proprio di fronte al Palazzo Comunale.

La sede dello I.A.T. (Informazioni ed Accoglienza Turistica) si trova proprio nel centro del paese in una zona facilmente raggiungibile da turisti e visitatori, ma anche in posizione strategica in funzione dell’animazione che la locale Pro Loco organizza durante tutto il corso dell’anno

L’ufficio verrà aperto a far data dal 1 aprile e resterà aperto, con soluzione di continuità fino a tutto il prossimo mese di Settembre. L’Ufficio resterà comunque a disposizione anche nei restanti periodi dell’anno per l’organizzazione o la gestione di specifici eventi in materia di promozione turistica e culturale.

L’ufficio I.A.T. di Roccastrada sarà in collegamento con gli uffici IAT dell’ambito turistico Maremma Toscana Area Nord del quale fa parte il Comune di Roccastrada insieme ai Comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino. L’obiettivo è fare rete con gli uffici degli altri comuni per la condivisione della comunicazione, degli eventi e dell’ospitalità, con lo scopo di ottimizzare e migliorare i flussi turistici che ci auspichiamo che in questa estate alle porte, tornino ad essere sostanziosi.

Orari di apertura: l’info point che aprirà il 1 aprile effettuerà per i mesi di aprile e maggio il seguente orario di apertura: nei giorni di martedi, venerdi e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 ed il sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30; apertura straordinaria nel giorno di Pasquetta, lunedi 21 aprile dalle 10.00 alle 12.30. A partire dal mese di giugno e per tutto il periodo estivo, l’orario di apertura verrà ampliato in relazione all’andamento della stagione turistica.

Ma vediamo quali sono gli eventi eventi già in programma: dal 1 al 30 aprile “Roccastrada in arte - mostra collettiva di arti figurative dedicata al nostro paese”, una mostra collettiva di arti figurative dedicata al nostro paese all'interno dell'Ufficio stesso; domenica 13 aprile con ritrovo alle ore 16.00 in Piazza Gramsci “Le antiche vie di accesso al castello”, un trekking urbano alla scoperta dei passaggi inesplorati delle vecchie mura al quale seguirà una degustazione di prodotti tipici locali; Venerdi 25 aprile “Le Cornate di Gerfalco” una escursione per scoprire i Geositi del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, accompagnati da una guida ambientale GAE con prenotazione obbligatoria; domenica 27 aprile “Le erbe di primavera”, una passeggiata alla scoperta di piante e fiori commestibili, un evento gratuito con prenotazione obbligatoria; martedi 12 agosto Passeggiata astronomica “Proviamo ad osservare il cielo?” con partenza da Piazza Gramsci. Altri eventi destinati a residenti e turisti faranno da cornice alla stagione estiva, come le classiche escursioni al Castello di Sassoforte, alla riserva naturale La Pietra, ecc.

Gli operatori che lavorano nell’ambito del turismo (strutture ricettive, agriturismi, aziende, ristoranti, ecc.) sono invitati a contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche per lasciare i loro contatti ed a prendere il materiale promozionale a disposizione.

I contatti dell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica sono: tel. 0564 561287 e-mail: iat@comune.roccastrada.gr.it