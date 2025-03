L’Orbetello passa in Promozione, le congratulazioni di sindaco e delegato allo sport

«Avete riportato in alto i colori della nostra cittadina, grazie»

Orbetello: «Il nostro cuore bianco celeste è orgoglioso dell'impresa dei nostri ragazzi, congratulazioni» così il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, commenta il successo degli atleti della Us Orbetello, la squadra calcistica più antica della cittadina lagunare, che ha appena ottenuto il passaggio in Promozione.

«Una grande gioia – dice il primo cittadino – il ritorno in primo piano del nostro calcio che ha una tradizione di grandi campioni e, nel corso degli anni, ha ottenuto successi importanti. Complimenti alla squadra, ai nostri atleti, alla società e alla dirigenza che, nel giro di pochi mesi, è riuscita a risollevare le sorti della squadra dopo un momento oggettivamente difficile».

«Da tifoso – aggiunge il consigliere delegato allo sport, Ivan Poccia – è difficile descrivere la soddisfazione per questo risultato. Da delegato allo sport ho il dovere e soprattutto il piacere, come rappresentante dell’amministrazione, di ringraziare il Presidente Giorgio Crea , tutta la dirigenza e le persone che hanno lavorato per portare la squadra della nostra città nel campionato di Promozione dopo oltre 30 anni. Il Vezzosi, per l'occasione, era stracolmo di gente ed è questa la cosa più bella: si è ricreato quel senso di comunità e quel senso di appartenenza alla propria città che pochi altri paesi possono vantare».

«Ho visto i tifosi piangere – conclude Poccia - sopratutto persone anziane che ancora portano il ricordo del grande Orbetello e che finalmente hanno potuto gioire vedendo l’Us Orbetello 1908 vincere un campionato in maniera diretta, risultato che mancava dal 1965. Ancora grazie a tutti per le emozioni che ci avete dato e per averci dato la possibilità, a partire dal prossimo anno, di riportare in giro per la Toscana il nome della nostra città negli stadi più importanti del circuito regionale».