Consiglio comunale approva le modifiche al “Regolamento della Commissione Pari Opportunità”

Castiglione della Pescaia: Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato, nell'ultima seduta, le modifiche al "Regolamento della Commissione Pari Opportunità tra uomo donna".

Quello attuale era un regolamento ormai vetusto che con le modifiche apportate si adegua alle nuove normative comunitarie in materia di parità di genere ed è aperto a chi vi vuole partecipare con interesse ed impegno. Cambiano infatti le modalità di accesso e di partecipazione, è stato tolto il vincolo per i componenti di appartenere esclusivamente al genere femminile, è stata modificata la parte di regolamento che prevede la composizione della commissione ed è stata concessa la possibilità di rendere ufficiale l’utilizzo di piattaforme online per il regolare svolgimento della riunione.

«Queste modifiche – spiega la consigliera delegata alle Pari Opportunità Jessica Biancalani – sono state fortemente volute da tutte le componenti della nostra Commissione pari opportunità, per questo le ringrazio poiché con pazienza e tempo si sono incontrate più volte per proporla. Grazie anche agli uffici che ci hanno permesso di stilarla nel miglior modo possibile. Ci siamo adeguati alle indicazioni della Comunità Europea inserendo la possibilità di avere all'interno della commissione anche uomini, in un'ottica più ampia di cultura di genere. Abbiamo anche modificato la composizione dei membri poiché era troppo restrittiva e non ci permetteva di rappresentare tutte le categorie richieste, al momento infatti abbiamo un posto vacante. È stato ufficializzato anche l'utilizzo di piattaforme online per facilitare la partecipazione a chi non riesce ad essere presente fisicamente. Con questi importanti accorgimenti il nuovo regolamento è finalmente al passo con i tempi e risponde alle esigenze del nostro territorio. Continueremo a lavorare e proporre iniziative che possano favorire l'eliminazione di quegli ostacoli che costituiscono discriminazione di genere».

Il Consiglio comunale ha anche approvato integrazioni al “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone unico mercatale”. Con questa modifica si rendono permanenti gli ampliamenti di suolo pubblico richiesti in deroga dagli esercenti durante l'emergenza Covid. Un provvedimento che rientra in un primo percorso di riqualificazione e aggiornamento dell'intero Regolamento, nell'ottica di offrire agli esercenti del nostro territorio la possibilità di ampliare il suolo pubblico anche oltre la metratura prevista per l'interno e, compatibilmente al rispetto degli indici di sicurezza dettati dal Codice della Strada, di avere quindi più suolo pubblico a disposizione se la propria attività rimarrà aperta per un periodo prolungato rispetto a quanto previsto.