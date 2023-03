Roberto Cerulli: "Il recupero delle mura storiche di Porto Ercole è importante"

Roberto Cerulli insieme a sua moglie Francesca aderiscono al Comitato



Monte Argentario: "Il recupero e la valorizzazione delle mura storiche di Porto Ercole e di tutti i beni storici, architettonici ed artistici del nostro territorio è una delle opere utili al miglioramento e allo sviluppo dell’Argentario", afferma Roberto Cerulli, candidato sindaco di Monte Argentario.

"Riscoprire, conservare e aprire al pubblico tutte le testimonianze del passato offrirà, infatti, bellezza per chi ci vive anche temporaneamente e sarà un orgoglio per tutti i residenti. - prosegue Roberto Cerulli - Partendo da questa convinzione ho aderito insieme a mia moglie Francesca al Comitato per il recupero delle mura di Porto Ercole. È un’iniziativa importante sia nel merito che nel metodo. La nascita di un comitato spontaneo indica che queste opere sono un bisogno sostenuto dalla comunità. La prossima Amministrazione dovrà adoperarsi in tal senso, coinvolgendo tutti gli enti competenti, in primis il Demanio e la Sovrintendenza, per verificare lo stato attuale della cinta per poi progettare e definire le modalità di intervento. Lo stato in cui versano le mura si vede già ad occhio nudo. L’intervento è necessario per il loro valore storico, architettonico e culturale ma anche per il loro valore turistico".

Lorenzo Fusini, insieme a Enrico Bistazzoni, hanno saputo illustrare pienamente il valore della cinta muraria e della sua storia che coincide con la nascita di Porto Ercole. Un’opera imponente che corrispondeva, in dimensioni, a Piazza del Campo a Siena e costituisce un tutt’uno con il Palazzo del Governatore e il Bastione Santa Barbara, eretto al posto della precedente torre a base quadrata costruita dai mercanti senesi. La mia adesione al comitato è un impegno che inserisco nel programma elettorale che corrisponderà a un sostegno concreto se sarò eletto Sindaco. Io ci sono. L’ancora è salpata. Avanti tutta", conclude Roberto Cerulli, candidato sindaco di Monte Argentario