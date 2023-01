Riuscitissima la cena della Cadic pro Caritas

Monte Argentario: Una bella serata all’insegna della buona musica, del buon cibo e, soprattutto, della solidarietà. E’ quella che ha organizzato la Cadic (Cattolica Associazione di Impegno Civile) di Porto S. Stefano sabato 21 gennaio alla chiesa della SS. Trinità del Pozzarello il cui ricavato è andato alla Caritas parrocchiale, a sostegno dei progetti che porta avanti in favore dei bisognosi.



In tanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento fornendo gratuitamente il necessario.

Ad aprire l’incontro il suggestivo concerto offerto dal Sisters& Brothers Gospel Choir Ensemble di Carla Baldini che ha concluso la tournee natalizia. I vocalist Aleksandra Buhanevici, Carla Baldini, Andrea Bonucci e Andrea Scotto ed il pianista Stefano Pioli hanno incantato il folto pubblico prima della cena preparata in modo eccellente dalle Lady Chef.





Succulento e graditissimo il menu. E non poteva essere altrimenti, dato che questo gruppo - formato per l’occasione dalla responsabile Lady Chef di Grosseto, Antonella Celio e dalle colleghe Tina Celio, Loredana Bertelli, Maria Teresa Giovani e Giuliana Gabrielli - mette il cuore nella cucina fatta di cose semplici che richiamano sapori e profumi di antichi pranzi in famiglia. Così è stato per antipasti , primi secondi, pane, casatiello e dolci con caffè e liquori. A rendere possibile tutto questo, la generosità degli sponsors Discount Gabrielli, Banca Tema, Carrefour Market e Lavanderia Picchianti a cui va il sentito ringraziamento della Cadic presieduta d Maria Gloria Pelli, così come particolare riconoscenza per il supporto fattivo va a Lorenzo Di Roberto ed Angelo Gabrielli, sempre dell’Associazione Cuochi Grosseto.





Moltissime le presenze, oltre 160 persone, con un ottimo incasso che, come accennavamo, andrà alla Caritas Parrocchiale che tanto si adopera per dare una mano a chi si trova in difficoltà economiche. Unire un momento di felice aggregazione alla solidarietà è possibile ed in questa occasione la Cadic lo ha dimostrato nel modo migliore.