Risultati di rilievo dall'Atletica leggera follonichese

Follonica: Alessandro Valvani ancora protagonista negli 800 m ai Campionati Italiani Juniores indoor ad Ancona, che si sono svolti domenica 4 febbraio.



Il follonichese, in forza all’Atletica Cascina, corre nella batteria dei più forti e conclude sesto, dopo una gara tattica, veramente a un soffio dal podio.

La mancanza della pista per gli allenamenti dovuta ai lavori di ristrutturazione in corso, non ha fermato il giovane atleta che ha esordito nella nuova categoria juniores in modo molto positivo che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti outdoor.





Alessandro Iacomino tesserato Atletica Pistoia, compagno di allenamenti di Valvani, nonché istruttore dei centri di avviamento allo sport dell’Atletica Follonica rivolti ai più piccoli, conquista il titolo toscano di Cross Fidal tra i Master, a pochi mesi dal brutto infortunio causato da una caduta.