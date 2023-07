Rissa notturna a Follonica diciottenne finisce al pronto soccorso

Follonica: Stanotte verso le ore 3:50 in via Sanzio nei pressi della zona dell’Acqua Village, i sanitari del 118 sono dovuti intervenire per soccorrere un giovane uomo rimasto coinvolto sembrerebbe in una colluttazione. L’uomo, un ragazzo di 18 anni, è stato trasportato al Misericordia in codice 2.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della CRI Follonica e l’ambulanza India Follonica. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.