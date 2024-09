Riqualificazione centri storici, Rossi (FDI): ‘Rievocazioni storiche valorizzano nostre città’

Grosseto: “La riqualificazione dei centri storici italiani è un tema di grandissima attualità e importanza che tocca molti aspetti della vita di cittadini e imprese, con quello culturale, turistico, economico e non solo. Questi luoghi, spesso sono scrigni dal valore storico inestimabile, che però rischiano di spopolarsi se non vengono adeguatamente curati e valorizzati”. A dirlo è deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi, intervenuto ieri pomeriggio assieme al collega Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura della Camera, presso il Polo universitario grossetano, al convegno dal titolo 'Il centro storico di Grosseto, unico, nel cuore dell'Italia', organizzato dall'associazione culturale Polis 2001 in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano, con il patrocinio del Comune di Grosseto.





"I Centri storici possono essere rivitalizzati attraverso un uso mirato di politiche attive come le rievocazioni storiche, manifestazioni che tra l’altro, proprio in questo fine settimana, coinvolgerà anche il capoluogo maremmano. La Pdl allo studio, come ha evidenziato il presidente Federico Mollicone – prosegue Rossi – servirà a garantire il riconoscimento scientifico, tramite un comitato ad hoc, della rievocazione stessa, e anche un elenco delle varie manifestazioni storiche italiane. Il ministero della Cultura, sentito il ministero del Turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno, approverà ogni 31 dicembre un calendario con le manifestazioni di rievocazione storica relative all'anno successivo”.

“Al vaglio del Mef, ultimo passo prima dello stanziamento, è prevista anche una integrazione di 2Milioni di euro, importo messo a disposizione degli assegnatari del Bando per la rievocazione storica. Anche questo un chiaro segnale chiaro da parte dell’Esecutivo Meloni a favore della cultura e della tutela delle tradizioni storiche e delle manifestazioni correlate”, conclude Fabrizio Rossi.