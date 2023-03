Cronaca Ripristinato il piazzale in via dei Laghi 9 marzo 2023

Redazione Grosseto: E’ tornato alla normalità lo spiazzo di via dei Laghi nella zona di Roselle. Nei giorni scorsi alcuni incivili avevano abbandonato ai lati della strada sacchi di rifiuti di ogni genere, tra cui una vasca da bagno. Dopo le segnalazioni il neo assessore all’Ambiente Erika Vanelli si è infatti prontamente mobilitata al ripristino dell’area.

“Continua il nostro impegno nel combattere l’abbandono dei rifiuti, una problematica importante su cui l'ufficio lavora quotidianamente e che, senza l'aiuto di tutti, rischia di diventare ingestibile – dichiara Erika Vanelli – è importante sensibilizzare e istruire i cittadini affinché episodi di questo tipo non si ripetano più. Per questo partirà presto una campagna educativa al rispetto dell’ambiente.”

