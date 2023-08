Ripristinata la "Green beach". Salva la stagione, anche se a regime ridotto

Castiglione della Pescaia: Ripristinata in tempi record la "Green beach", la spiaggia attrezzata per disabili, che anche se a regime ridotto potrà essere utilizzata fino al termine della stagione turistica. L'ondata di maltempo dei giorni scorsi aveva infatti spazzato via tutte le strutture, gazebo e piattaforme, a servizio di utenti e associazioni.

«La nostra priorità - dice l'assessore al welfare Sandra Mucciarini - è stata proprio quella di rendere subito nuovamente fruibile la struttura, ripristinata in tempi record. In questo modo i ragazzi dell'Associazione Ali sul Mare potranno godere di qualche giornata di mare anche nel mese di settembre, fino al termine della stagione balneare».

«Abbiamo una forte erosione su tutte le coste, Punta Ala compresa – commenta il sindaco Elena Nappi – il vento fortissimo e le mareggiate dei giorni scorsi hanno spazzato via la gran parte di attrezzature presenti sulle nostre spiagge, dai cestini per i rifiuti alle torrette di soccorso del piano di salvamento. Non ci sono stati smottamenti, solo un albero caduto su un'abitazione a Punta Ala senza aver provocato danni rilevanti. Nei giorni che hanno preceduto questa ondata di maltempo i nostri operai avevano controllato, ripulito e monitorato tutte le caditoie stradali, le griglie e i tombini, un intervento fondamentale perché ha evitato che gli aghi di pino caduti per il forte vento potessero otturarli. Un grande lavoro di squadra, per il quale devo ringraziare l'operatività del cantiere comunale; nonostante la pioggia non sia stata copiosa, siamo riusciti ad evitare difficoltà al territorio».

Il problema erosione rimane, anche la costa di Castiglione della Pescaia fino a Punta Ala è fragile. «Confidiamo nei lavori di consolidamento dell'erosione – conclude il sindaco –, che dovrebbero partire al termine di questa stagione turistica, per cercare di difendere la nostra costa che è uno dei beni più preziosi che abbiamo essendo città balneare».