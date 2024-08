Riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, da lunedì 19 agosto via alla consegna delle 6

La sindaca Nappi: “Invito tutti a ritirare la tessera visto che sarà indispensabile per conferire i rifiuti”



Castiglione della Pescaia: Nuovo step della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Castiglione della Pescaia. A partire da lunedì 19 agosto prenderà il via la consegna delle 6Card, le tessere associate alla specifica utenza Tari che, da novembre, saranno necessarie per l’utilizzo dei nuovi contenitori di raccolta e il conferimento dei rifiuti.

Le 6Card saranno consegnate in duplice copia a tutti gli utenti iscritti a ruolo Tari del comune e ognuno potrà recarsi al punto di consegna che ritiene più comodo. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

«Un nuovo importante atto nella riorganizzazione avanzata dell’igiene urbana del territorio - dichiara la Sindaca Elena Nappi - si compie con la consegna di queste tessere che serviranno per aprire i cassonetti e conferire i rifiuti. La consegna partirà da Punta Ala proprio per favorire e agevolare una larga partecipazione dei proprietari di seconde case che frequentano maggiormente in questo periodo la frazione, per proseguire sul capoluogo a partire da settembre e poi tornare nelle frazioni fino alla fine di ottobre. L’intento è quello di raggiungere il numero più alto possibile di utenti dotati di tessere in modo da fare l’ultimo step di chiusura entro fine anno e partire a regime nel 2025 così da mettere in linea anche le tariffe grazie al calcolo effettivo della tipologia di produzione dei rifiuti, in modo da arrivare alla tariffa puntuale e pagare solo l’indifferenziato prodotto, visto che la raccolta differenziata viene valorizzata e detratta dalla bolletta».

La consegna delle 6Card inizierà a partire dal 19 agosto e proseguirà sino alla fine di ottobre presso gli sportelli che saranno allestiti in tutte le località del territorio comunale così da agevolare e dare la possibilità a tutti di ritirarle facilmente.

Con la consegna si parte dalla frazione di Punta Ala. Dal 19 al 31 agosto il punto di consegna sarà presso la Sala della Delegazione comunale del Gualdo a Punta Ala che rimarrà aperto tutti i giorni, escluso domenica 25 agosto, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20.

Dal 2 al 14 settembre lo sportello sarà aperto presso la sede comunale di Castiglione della Pescaia, Strada Provinciale Padule n. 3 km 19, tutti i giorni, escluso domenica 8 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20.





Da metà settembre si continua con le frazioni secondo il calendario seguente:

Punta Ala – dal 16 al 21 settembre (Sala della Delegazione comunale del Gualdo)

orario: 9:00 / 12:00 e 16:00 / 19:00

Tirli – dal 23 al 28 settembre (Ex scuole in Via del Poggiolo, 8)

orario: 9:00 / 12:00 e 16:00 / 19:00

Vetulonia – dal 30 settembre al 5 ottobre (Casa del Popolo in Via G.Garibaldi, 49)

orario: 9:00 / 12:00 e 16:00 / 19:00

Buriano – dal 7 al 12 ottobre (Circolino in Via del Corso, 42)

orario: 9:00 / 12:00 e 16:00 / 19:00

Castiglione della Pescaia – dal 14 al 31 ottobre (Sede comunale in SP del Padule, 3)

orario: 9:00 / 12:00 e 16:00 / 19:00

Per maggiori informazioni: seitoscana.it, numero verde 800127484