Rifondazione Comunista su Vivarelli Colonna: "Un comportamento poco consono al ruolo che ricopre"

Grosseto: «Un comportamento davvero poco consono e rispettoso sia del ruolo ricoperto - si legge nella nota di Rifondazione Comunista Grosseto circolo Vittorio Stefanini -, sia verso i cittadini che verso le istituzioni quello tenuto dal sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna il quale non solo si permette di utilizzare a proprio uso e consumo un mezzo di informazione ufficiale di proprietà dell' amministrazione comunale dove ha registrato alcune imitazioni nel merito delle quali non vogliamo entrare; non solo, il primo cittadino raggiungendo un livello di assoluta bassezza si è lanciato in una serie di offese e persino minacce contro chi ha criticato le sue esibizioni; a quanto pare il sindaco non accetta critiche e chiunque osi mettere in discussione rischia la gogna mediatica viene da chiedersi se questo è un sindaco consapevole del proprio ruolo e delle responsabilità che da tale ruolo derivano o invece abbia scambiato la città (come un proprio feudo personale di cui egli è il signorotto e i cittadini i suoi sudditi ubbidienti? Eh no sindaco invece di fare il dilettante allo sbaraglio si occupi dei problemi della città e non intendiamo solo i vari episodi di violenza e microcriminalità sui quali è stato detto di tutto e di più,ad esempio lei e la sua giunta fareste cosa buona e giusta se vi occupaste in maniera adeguata del verde pubblico e della manutenzione dei parchi della città lasciati in totale abbandono e incuria rendendo il tutto poco usufruibile e rischioso per i cittadini. Il punto è che sicuramente è difficile occuparsi dei bisogni reali e concreti della città e dei propri abitanti quando dilettanti allo sbaraglio lo si è anche a livello amministrativo e questo è ciò che ha dimostrato finora di essere».