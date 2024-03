Rifondazione Comunista chiede la riqualificazione dell'area stazione terminal bus

Grosseto: «Venuti a conoscenza della decisione di Adf acquedotto del Fiora - si legge nella nota di Rifondazione Comunista circolo Vittorio Stefanini Grosseto - di non realizzare più la nuova sede dove si trova attualmente il terminal bus chiediamo che l'area in questione torni ad essere a completa disposizione del comune di Grosseto e che lo stesso si impegni in un opera di riqualificazione. Particolare attenzione dev'essere posta proprio riguardo al terminal bus modificando la viabilità evitando così il dovere procedere in retromarcia agli autisti per uscire dal terminal mettendo in serio pericolo eventuali persone che si trovassero nell' area di manovra dei bus, devono essere costruiti dei servizi igienici ad oggi completamente assenti cosa questa che provoca disagio in particolare alle dipendenti donne di autolinee Toscana ma che è comunque importante per tutti i cittadini, mancano inoltre strutture coperte dove ripararsi durante l'attesa soprattutto nella stagione invernale o nei periodi di pioggia, la biglietteria deve essere poi spostata in sede più consona e accessibile di quella attuale senza dover costringere i passeggeri a percorrere qualche centinaio di metri come avviene attualmente».