Rifiuti: Rossi (Fdi), Toscana ancora noncurante di esigenze Piombino

Firenze: "Siamo sconcertati, e al tempo stesso non smettiamo di stupirci e di indignarci, di fronte all'approvazione del verbale della conferenza dei servizi istruttoria, con delibera dello scorso 1 luglio, da parte della Giunta Regionale Toscana che, di fatto, permette a Rinascenza Toscana di smaltire nella discarica di Ischia di Crociano rifiuti finora inammissibili, organici e ad alto contenuto odorigeno, azzerando il vincolo che comportava il conferimento esclusivo di rifiuti provenienti dalle bonifiche e da attività siderurgica per il rialzo della ex Lucchini.

Si tratta dell'ennesimo disinteresse da parte della Regione Toscana, noncurante delle reali esigenze dei cittadini di un territorio vasto, da anni invece e fortunatamente difeso dallo strenuo impegno del sindaco di Piombino Francesco Ferrari. Lascia senza parole la 'coincidenza' dei tempi dell'approvazione di questa delibera, proprio a campagna elettorale per le amministrative conclusa e persa dal Partito Democratico che, invece, gridava alla chiusura della discarica mentre tentava di trovare voti per vincere la poltrona di primo cittadino. Non vogliamo credere che il Pd abbia anteposto la propria mancata elaborazione della sconfitta elettorale agli interessi dei cittadini; di certo però, siamo e saremo al fianco del sindaco Ferrari per il bene di Piombino che, al momento, in seguito a questo atto, non sembra essere stata davvero la priorità". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.