Rifiuti: Grancia e Trappola, arrivano i cassonetti informatizzati

Grosseto: Al via l'installazione delle nuove postazioni di raccolta informatizzata in località Grancia e in località Trappola. Questa la decisione assunta dalla Giunta comunale nel corso della sua ultima seduta con l'approvazione del progetto “Stralcio 10 – territorio aperto”.



“Dopo l'interno città, continua l'impegno dell'Amministrazione comunale nel territorio aperto e nelle campagne – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Ambiente Erika Vanelli –. Grazie ai cassonetti di nuova generazione incrementeremo la quantità e la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti nelle due località, nonché andremo ad incentivare i controlli. La tutela dell'ambiente resta una priorità dell' Amministrazione, che continuerà a portare avanti il progetto per stralci. Resta fondamentale la collaborazione dei cittadini come soggetti consapevoli e rispettosi dell'ambiente”.