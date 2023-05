Rifiuti: continuano controlli su regolarità Tari. Multe ad abbandono dai cassonetti

Grosseto: Con l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale dell'Amministrazione comunale di Grosseto, ha aumentato i controlli sugli abbandoni e, allo stesso tempo, le sanzioni.







“Purtroppo, a seguito dei controlli effettuati sulle utenze risultano ancora numerosi i cittadini sul territorio che non hanno provveduto a ritirare le tessere – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Ambiente Erika Vanelli – concausa questa, oltre alla normale inciviltà e maleducazione, dei numerosi abbandoni di sacchi di rifiuti e/o ingombranti al di fuori dei cassonetti, che vengono rilevati quotidianamente dagli ispettori ambientali nel loro lavoro di controllo ed educazione ambientale ai cittadini”.

Nel verificarne le motivazioni, è emerso che, in diversi casi, la causa è da ricondurre al non regolare pagamento Tari. Questo sarà quindi un valido strumento per l’identificazione degli evasori, al fine di procedere con i dovuti provvedimenti.

“Ogni giorno, segnaliamo e richiediamo interventi extra al gestore SeiToscana per ritirare i sacchi di rifiuti e gli ingombranti abbandonati. Ciò comporta un aumento notevole dei costi per l’Amministrazione comunale che ricade in parte sulla tariffazione Tari dei cittadini – proseguono - Questi cattivi comportamenti, oltre che arrecare degrado alla nostra città, pesano economicamente sui cittadini, che sono e saranno sempre più attenzionati e sanzionati”.

Il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale ricorda che tutti i cassonetti informatizzati ad accesso controllato in città e nelle frazioni di Braccagni, Roselle, Nomadelfia, Istia d' Ombrone-Stiacciole, Caselecci e San Martino sono chiusi. Per il loro utilizzo è necessario essere in possesso della tessera 6card, il cui rilascio è subordinato alla regolare d'iscrizione e al pagamento dell'utenza Tari.

È possibile ritirare la tessera presso l'Ufficio Ambiente in via Colombo 5 (secondo piano), nei seguenti giorni: lunedì-martedì dalle 9.00 alle 13.00 ed il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30

oppure richiedere la tessera 6card, inviando una email all'indirizzo: ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it