Rifiuti, Assessore Rossi: Mantenere uniformità di esecuzione del servizio raccolta

Casteldelpiano: “In relazione al recente Piano di Riorganizzazione dei Servizi approvato dall’ ATO Rifiuti Toscana Sud nel corso del mese di Giugno la cosiddetta “Vetta Amiata” ricadente nella Provincia di Siena è stata interessata dalla riorganizzazione della raccolta rifiuti in modalità stradale, con l’introduzione di contenitori a carico verticale (completi di componenti elettronici per il controllo degli accessi). Come noto, l’intera “Vetta Amiata”, sia versante grossetano che versante senese, è stata fino ad oggi gestita con i medesimi servizi di raccolta al fine di razionalizzare le attività e l’impiego di mezzi, riducendone la percorrenza complessiva.

L’intera area, infatti, risulta omogenea nella struttura morfologica, nella distribuzione delle utenze e nello sviluppo stagionale di fabbisogno di attività: tutti fattori che determinano le medesime esigenze di servizio. Alla luce di questa evidenza, permanendo le condizioni che suggeriscono di mantenere una uniformità di esecuzione del servizio di raccolta, si comunica con soddisfazione che nei giorni scorsi scorsi è stato provveduto a standardizzare la tipologia di contenitori, e contestualmente impiegare i medesimi mezzi per la raccolta nel versante grossetano della “Vetta Amiata”. Sono stati infatti rimossi i vecchi contenitori a caricamento laterale e sono stati sostituiti con campane a caricamento verticale, collocando queste ultime nelle medesime postazioni in essere. Le nuove campane, per quanto dotate di dispositivi elettronici per il controllo conferimenti, sono momentaneamente configurate “ad accesso libero” in analogia ai contenitori attuali.

L’intervento di sostituzione dei cassonetti con campane ha riguardato: - N. 2 postazioni in loc. Prato delle Macinaie nel Comune di Castel del Piano; - N. 1 postazione in loc. Prato della Contessa nel Comune di Castel del Piano; - N. 1 postazione in loc. Marsiliana nel Comune di Seggiano. Unitamente al cambio di dotazione tecnica, è stata introdotta anche la raccolta separata del Vetro (ad oggi conferito in modalità VPL – vetro, plastica, lattine)e l’attuale campana del Multimateriale Pesante è stata sostituita da una campana per il Multimateriale Leggero (capacità 3.750 lt) e da una campana per il Vetro (capacità 2.250 lt) in omogeneità rispetto a quanto presente sul versante senese. Questo intervento va sicuramente a rendere ancor più facile ed accessibile il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree a grande vocazione turistica dell’Amiata, contribuendo peraltro ad una loro migliore visibilità e pulizia che, nella visione di un turismo di qualità e sensibile rispetto alle tematiche ambientali, rappresenta un ulteriore passo verso la risposta alla domanda di tutela e di sviluppo dell’area montana amiatina in un’ottica di unità dei versanti oggi più che mai indispensabile”, conclude l’Assessore all’Ambiente del comune di Castel del Piano, Renzo Rossi.



foto di repertorio