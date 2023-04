Riapre mercoledì 12 aprile la nuova libreria di via dei Mille

Inaugurazione alle ore 17 di mercoledì 12 aprile



Grosseto: Le librerie sono luoghi di incontro e prezioso presidio culturale, in particolare se l’assortimento è ampio e soddisfa le esigenze di tutti i tipi di lettori: ecco perché è ragione di soddisfazione per Grosseto che la storica Nuova Libreria di via dei Mille riapra mercoledì 12 aprile dopo essersi rifatta il look ed aver rinnovato il catalogo.

Gli interessi della libreria spaziano dalla narrativa di qualità alla saggistica storica, scientifica e d'arte, dalla filosofia alle discipline olistiche fino ai libri per bambini e ragazzi, con un settore ben curato dedicato alle pubblicazioni locali. Francesco Serino l’ha acquistata nel 2021 ed affianca l'attività di libraio a quella del ricercatore indipendente: “Con i testi che propongo faccio molto di più che vendere un oggetto: nel mio negozio il cliente viene accolto e affiancato nella scelta della sua prossima lettura. Ho inoltre voluto creare un ambiente in cui sentirsi come a casa, infatti c’è anche un angolo relax dove poter prendere una tisana e lasciarsi affascinare dalle tante copertine che colorano gli scaffali.”

Alla Nuova Libreria c’è in programma di presentare libri, di ospitare seminari ed incontri: il primo appuntamento sarà venerdì 22 aprile alle ore 18 con “Cerca Trova. Leonardo da Vinci e la Battaglia di Anghiari”, di Stefano Corazzini con la presentazione dell'architetto Pietro Pettini, a cui seguirà nel mese di maggio un corso di scrittura a cura di Paola Alberti.