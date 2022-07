Riaperto alla circolazione il piazzale di Via dei Macelli in centro storico

Arcidosso: Un ulteriore passo in avanti per l’importante opera di messa in sicurezza di via dei Macelli, nel centro storico di Arcidosso, interessata da un movimento franoso ed oggetto di complessi interventi da parte dell’Amministrazione Comunale, grazie ad un duplice finanziamento della Regione Toscana, per un totale di quasi un milione di euro.



Dopo aver arrestato la frana con un diaframma in cemento armato e provveduto alle regimazione delle acque, è stato adesso recuperato e riqualificato il piazzale adibito a parcheggio pubblico, riaperto alla circolazione in tempo per la stagione turistica. I lavori di consolidamento proseguiranno a valle della scarpata ed è prevista inoltre la piantumazione di vegetazione per velare il muro di contenimento e di essenze arboree per ornare il piazzale.