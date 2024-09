Rfi, linea Grosseto-Siena: completati gli interventi di manutenzione

Investimento economico di circa 4,5 milioni di euro



Firenze: Si sono conclusi come da programma i lavori, avviati il 19 agosto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per il consolidamento della sede ferroviaria e la sistemazione delle frane avvenute nell’evento meteorologico straordinario del dicembre 2022 tra Monte Antico e Buonconvento, sulla linea Grosseto - Siena.

Durante le lavorazioni è stato consolidato il rilevato ferroviario in un’area in cui il fiume Ombrone scorre in prossimità alla linea ferrata, e sono state posizionate le reti per il contenimento delle frane.

Durante le attività di cantiere, che hanno richiesto un investimento di circa 4,5 milioni di euro, sono stati impegnati quotidianamente circa 25 tecnici tra operatori di RFI e delle ditte appaltatrici che hanno utilizzato 2 convogli ferroviari per il trasposto materiali e 4 macchine per movimento terra.

Il completamento di questi lavori consentirà la ripresa della circolazione sulla linea alla piena velocità di tracciato.