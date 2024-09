Grosseto: La nostra Luca Consani Grosseto U16 chiude con due vittorie il primo concentramento per definire le tre fasce in cui verranno divise le 58 squadre partecipanti. Battuta la formazione del Donoratico per 2 a 0 nel primo incontro, a seguire il Donoratico si è imposto per 2 a 0 contro il Follonica, nell'ultimo incontro ancora un successo per 2 a 1 per le nostre ragazze contro le pari età del Golfo. Adesso aspettiamo i nuovi gironi che ci rivedranno scendere in campo già Mercoledì prossimo in un turno infrasettimanale. Avanti così.

Le convocate: Emma Rossi, Sofia Seghetta, Giulia Angeli, Matilde Mangani, Giulia Ghita, Aurora Fanteria, Ginevra Consani, Clara Balestri,Matilde Marini, Marina Pieraccini, Lisa Sartorio, Iris Peotta e Sofia Guidoni. Allenatore Rossano Rossi, Secondo Federica Brizzi e Team Manager Lavinia Poggetti.