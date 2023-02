Rete Grobac celebra i cento anni di Calvino

Dal 25 febbraio al 28 aprile le compagnie teatrali Teatro Studio e AnimaScenica presentano spettacoli e letture in tutta la provincia. L’ingresso agli eventi è gratuito.



Castiglione della Pescaia: Oltre due mesi dal 25 febbraio al 28 aprile, fitti di eventi, per celebrare il genio di Italo Calvino, a cento anni dalla nascita. Anche la Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma, promuove un ricco calendario di appuntamenti, adatti a un pubblico vasto, nei luoghi della Rete, per tributare un doveroso omaggio a uno dei più apprezzati autori italiani che, con le terre di Maremma, ha avuto un legame speciale.

“Abbiamo coinvolto le compagnie teatrali Teatro Studio e AnimaScenica, preziose collaboratrici in molte occasioni – dice Emiliano Rabazzi, presidente della Rete Grobac – per dare vita a una serie di appuntamenti che, partendo dalla ricca produzione di Calvino, possano portare, nei luoghi della Rete, un pubblico di appassionati e curiosi di varie fasce di età: speriamo così di favorire la lettura o la riscoperta delle opere di un autore straordinario, di grande modernità”.

Gli eventi partiranno venerdì 25 febbraio da “Le stanze”, in via Cavour a Manciano per poi proseguire il loro tour in tutta la provincia. “Siamo lieti che, accanto al calendario che il Comune di Castiglione della Pescaia ha messo in piedi per celebrare Italo Calvino, per anni ospite della nostra costa, che aveva scelto come buen retiro e che riposa nel nostro cimitero cittadino, anche la Rete Grobac abbia voluto dare vita a oltre venti appuntamenti", dichiara Elena Nappi, sindaca di Castiglione della Pescaia, che è centro di promozione della lettura per la Rete Grobac. "Calvino, con la sua fantasia e i suoi molteplici piani di lettura, ha creato opere capaci di parlare a tutti, grandi e piccini”.

Sarà “Il Visconte dimezzato”, messo in scena dal Teatro Studio (con Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi e la regia di Mario Fraschetti) ad aprire la rassegna il 25 marzo, alle 16, a Manciano, con una lettura scenica interattiva che, partendo dalle vicende fiabesche del Visconte, “… che fu dimezzato e delle sue due parti che ebbero vita propria”, propone una riflessione sulla necessità di saper accogliere le nostre parti anche quelle più “oscure”, e integrarle, alla ricerca dell’equilibrio nel proprio agire.

Martedì 1 marzo, sempre il Teatro Studio, porterà in scena, alle 17, alla Biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima “Sotto il sole giaguaro”, tratto dal libro incompiuto di Calvino. Una lettura interpretativa, con musica dal vivo, pensata per un pubblico di ragazzi ma adatta a tutte le età, con Marretti, Tozzini, Pierini e Massimo Pallini alla chitarra elettrica.

Martedì 14 marzo, alle 11.15, alla Biblioteca comunale di Arcidosso va in scena “Dinosauri”, del Teatro Studio: una rappresentazione pensata per gli alunni delle scuole medie, ma adatta a tutti. Una lettura, con musiche dal vivo, tratta da “Le Cosmicomiche”, portata in scena da Tozzini, Maretti, Pierini, Pistolesi con Paolo Mari alla chitarra e la regia di Fraschetti.

Giovedì 16 marzo torna “Il Visconte dimezzato” del Teatro Studio alle 14.15 alle scuole medie di Magliano in Toscana, mentre venerdì 17 marzo, alle 17, alla Biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, la compagnia AnimaScenica presenta, per un pubblico di ragazzi e adulti, “Fiabe italiane”: un reading musicale dell’omonima opera interpretata da Irene Paoletti, con musiche di Emanuele Bocci.

“Fiabe italiane” torna in scena lunedì 20 marzo, alle 10, all’Auditorium di Pitigliano, per gli alunni delle scuole e sempre a Pitigliano, questa volta nei locali della Biblioteca comunale, martedì 21 marzo, alle 18, il Teatro Studio presenta “L’altra Euridice”: una lettura scenica con Marretti, Pierini e Pistolesi, tratta dal racconto “Il cielo di Pietra” contenuto ne “Le cosmicomiche”.

Mercoledì 22 marzo, alle 10.30, AnimaScenica porta le “Fiabe Italiane” alla Biblioteca della Ghisa di Follonica, anche questa volta per un pubblico di studenti. E sempre il 22 marzo, alle 17.30 al Centro enoturistico di Magliano è in programma “Il sentiero dei nidi di ragno”, la storia di Pin, rappresentata dal Teatro Studio con letture di Pierini, Tozzini e Pistolesi e la regia di Daniela Marretti.

Giovedì 23 marzo, alle 14.15, alla Biblioteca comunale di Scarlino torna “Il Visconte dimezzato” del Teatro Studio, mentre sabato 25 marzo, alle 17.30 a “Le stanze”, in via Cavour a Manciano, va in scena “Sotto il sole giaguaro” con il Teatro Studio.

Di nuovo “Fiabe italiane” di AnimaScenica, farà tappa giovedì 29 marzo, alle 10.30 alla Biblioteca di Scansano per gli alunni della scuola primaria, mentre nel pomeriggio, alle 18, il Teatro Studio porta “Sotto il sole giaguaro” alla Biblioteca comunale di Orbetello.

“Il sentiero dei nidi di ragno” del Teatro Studio arriva, venerdì 30 marzo alle 18, alla Sala espositiva comunale di Monterotondo Marittimo, mentre sabato 31 marzo la Biblioteca “Chelliana” di Grosseto ospita, alle 18, “Il visconte dimezzato” del Teatro Studio.

Altri spettacoli, quindi, faranno tappa nei luoghi della Rete Grobac, nel mese di aprile, coinvolgendo anche Capalbio, e Porto Santo Stefano, oltre che alcuni dei luoghi già citati. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per informazioni sul calendario è possibile consultare il sito www.bibliotechedimaremma.it o scrivere alla Biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, che organizza le attività di promozione della lettura per la Rete: biblioteca.comunale@castiglionedellapescaia.gr.it.

Nella foto Elena Nappi ed Emiliano Rabazzi