Capalbio pensa ai bambini: al via la sistemazione di due parchi giochi

Gli interventi di manutenzione e sostituzione riguarderanno sia il capoluogo che Capalbio Scalo Capalbio: Sono cominciate le operazioni di sistemazione e recupero di due parchi giochi del territorio. Gli interventi riguarderanno lo spazio di Capalbio capoluogo, quello accanto a piazza dei Pini, con una sostituzione completa dei giochi (ovvero lo scivolo, l’altalena, il girello e il gioco a molla), e quello in piazza Vittorio Forti a Capalbio Scalo, con operazioni di sistemazione di tutti i giochi e sostituzione dello scivolo. Un intervento significativo, volto a rinnovare due aree importanti per la crescita e la socializzazione dei bambini capalbiesi, che sottolinea il continuo impegno dell’Amministrazione nel recupero e nella valorizzazione i beni comuni.

