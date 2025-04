Bentornata Serie A: debutto con derby tra Bbc e Big Mat Bsc Grosseto

Netta vittoria degli under 18 del Big Mat Bsc Grosseto contro i Cosmos. I biancorossi si sono imposti per 26-0

Grosseto: Torna finalmente la Serie A. Dopo mesi di preparazione e di allestimento del roster, il Big Mat Bsc Grosseto del nuovo manager Enrico Vecchi è pronto a fare il suo debutto stagionale. La partenza sarà subito in salita con due gare da giocare contro i cugini del Bbc Grosseto allo stadio Jannella prima e allo Scarpelli dopo. “Siamo pronti – commenta il presidente Antonio Pugliese – a vivere la nuova stagione sportiva. Abbiamo costruito un roster di alto livello, composto da tanti giocatori di qualità e di esperienza. Ovviamente sappiamo che non sarà possibile vincere tutte le partite ma l’intento con il quale la squadra scenderà in campo sarà sempre quello di provarci, inning dopo inning”.

Si comincia sabato 12 aprile, alle ore 20, allo stadio Roberto Jannella per poi replicare domenica 13 aprile, alle ore 13, allo stadio Simone Scarpelli. “Invitiamo tutti i nostri tifosi – continua il presidente -, gli appassionati, le famiglie, i giovani a venire allo stadio, a supportare i nostri ragazzi e a godersi lo spettacolo del derby grossetano”.

La settimana successiva, sempre allo stadio Roberto Jannella, il Big Mat Bsc Grosseto giocherà venerdì 18 aprile contro il San Marino, mentre gara due si disputerà il 21 aprile sul diamante de La Ciarulla Serravalle.

Il manager Enrico Vecchi dovrebbe schierare nella prima gara Brailin Rodriguez, il nuovo arrivato alla corte biancorossa. Insieme a lui ci sarà J'rudienanon, il pitcher di Curacao che ha dimostrato di poter essere utile alla causa durante la preseason. Difficile invece vedere sul monte Martinus che ha un risentimento muscolare.

Nella gara di domenica la scelta del partente sarà valutata all'ultimo minuto. A disposizione ci sono Sireus, Artitzu, Di Pietro e Giacalone. Sul diamante dovrebbero esserci: Lopez dietro il piatto di casa base, Luciani in prima, Sellaroli in seconda, Antonia in terza e Aloma come interbase; la linea degli esterni sarà composta da Ambrosino, McIlwain e J'Rudienanon, mentre Funzione potrebbe agire come battitore designato.

Netta vittoria per gli under 18 del Big Mat Bsc Grosseto. Mercoledì 9 aprile, sul diamante dello Scarpelli, i biancorossi di Petruzzelli e Capecchi si sono imposti 26-0 contro i Cosmos. Da segnalare la “no hit” dei lanciatori, con Brocca autore di sei strike out su nove battitori incontrati.

Foto di Noemy Lettieri