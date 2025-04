Cisl Scuola alla convention nazionale dei candidati Rsu

Alle elezioni del 14, 15 e 16 aprile, si potranno scegliere rappresentanti Cisl in tutti i 32 istituti della provincia.

Grosseto: Anche i rappresentanti della Cisl Scuola di Grosseto hanno partecipato alla convention dei candidati di Cisl Scuola, Università e Ricerca che si è tenuta ieri, mercoledì 9 aprile a Roma. Lucia Chimenti e Fabio Sembiante, che affiancano Alfonso Nocchi nella segreteria della federazione grossetana, accompagnati da una figura storica nelle Rsu Cisl Scuola, Virginia Bevilotti, sono stati presenti all’incontro pensato per condividere, a pochi giorni dalle elezioni Rsu, principi, valori e tematiche su cui l’organizzazione sindacale intende impegnarsi per tutelare tutti i lavoratori del settore.

“È stata un’occasione di condivisione e confronto importante – dicono i delegati – arricchita, oltre che dagli interventi dei segretari generale di Cisl Scuola, Fir Cisl e Cisl Università, anche di Daniela Fumarola, la nuova segretaria generale”.

Le elezioni dei rappresentanti sindacali unitari dei lavoratori sono in programma da lunedì 14 a mercoledì 16 aprile, in tutti gli istituti scolastici, secondo gli orari e le modalità indicate dalle commissioni elettorali dei singoli luoghi di lavoro. “Ricordiamo a tutti i dipendenti della Scuola – dice il segretario generale Alfonso Nocchi – che scegliere i propri rappresentanti sindacali è molto importante, perché significa avere dei riferimenti che possono incidere sulle condizioni di benessere di tutti i lavoratori del settore: dal personale ata agli insegnanti. Per questa elezione siamo riusciti ad avere candidati Cisl in ognuno dei 32 istituti della provincia e questo è un elemento non scontato da non sottovalutare. Per questo, un ringraziamento doveroso va anche a chi ha deciso di mettersi in gioco in prima linea. Partecipare attivamente è fondamentale per migliorare le situazioni, garantire forza contrattuale, tutelare il lavoro degli operatori della scuola e, di conseguenza, garantire anche servizi adeguati a studenti e famiglie: ‘una scuola a tutto tondo’, prendendo in prestito il titolo dell’incontro romano e della campagna elettorale”.