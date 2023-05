Residui di fanghi nel Fosso dei Molini, scatta l'ordinanza

Grosseto: Firmata, dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'ordinanza attraverso la quale il Comune di Grosseto chiede all'Acquedetto del Fiora, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, di provvedere - entro e non oltre 7 giorni a partire da oggi, mercoledì 11 maggio - al ripristino dello stato dei luoghi del Fosso dei Molini, a valle dell'impianto di depurazione di San Giovanni in località Pianetto.



In virtù della continua attività ispettiva e di vigilanza che l’Amministrazione comunale porta avanti attraverso la Polizia Municipale, ed a seguito di numerose segnalazioni cittadine, è stato dato corso ad una serie di sopralluoghi durante i quali i tecnici hanno accertato la presenza nel Fosso di fanghi di depurazione sul fondo del corso dell'acqua.

“Chiediamo all'Acquedotto del Fiora di fare il possibile per migliorare la qualità delle acque di scarico e ripristinarne lo stato iniziale – commenta il sindaco Vivarelli Colonna – E' necessario intervenire tempestivamente per evitare che la presenza di residui di fango, e non solo, possano mettere a rischio la sicurezza e la sanità pubblica, nonché l'ambiente”.