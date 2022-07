Rassegna “Le notti dell’archeologia” chiude con il concerto di Nico Gori

Domenica 31 luglio alla Rocca Pisana arriva il festival “Contamina” a cura dell’associazione Lotus



Scarlino: Domenica 31 luglio alle 21.30 alla Rocca Pisana c’è il concerto di Nico Gori. L’evento è gratuito. Si chiude in musica la rassegna “Le notti dell’archeologia” organizzata dai Musei di Scarlino. Per la serata finale arriva il festival “Contamina”, a cura dell’associazione Lotus e diretto da Chiara Migliorini, che quest’anno è in una versione nomade rispetto al luogo di origine, ovvero la città di Piombino. L’iniziativa, che nel 2022 ha il sottotitolo “PulsAzioni”, ospita spettacoli di teatro contemporaneo, teatro-danza, musica, laboratori e dibattiti all’interno di vari contesti, con artisti provenienti da tutta Italia.

Adesso è la volta della musica con un artista di grande talento ed esperienza come Nico Gori, sulla scena nazionale da sempre anche accanto a Drusilla Foer. Nico Gori and Young Lyons 4et si esibiranno domenica 31 luglio nella cornice della Rocca di Scarlino, alle ore 21.30: il quartetto eseguirà brani della tradizione jazzistica americana alternati a composizioni originali del leader. Tuttavia non mancheranno incursioni nel mondo sud americano con brani della tradizione brasiliana. Il tutto condito da un sound molto ricercato e ben arrangiato del quartetto dei “giovani leoni”, cui sono caratteristiche principali l’energia e l’interazione tra i musicisti.