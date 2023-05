Raduno internazionale di Lamborghini porta a Castiglione e Punta Ala oltre 150 auto

Castiglione della Pescaia: Lamborghini, il prestigioso marchio simbolo della storia automobilistica italiana, in occasione del sessantesimo anno dalla fondazione della fabbrica arriva a Castiglione della Pescaia con un evento di caratura internazionale. Giovedì 25 maggio nella cittadina costiera il “Raduno delle auto Lamborghini” farà prima tappa in piazza Ponte Giorgini dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per poi spostarsi a Punta Ala. Castiglionesi e turisti avranno la possibilità di ammirare oltre 150 esemplari che prendono parte all’evento che dal 24 al 28 maggio passerà da Roma, Castiglione della Pescaia, Siena, Firenze e Bologna.



«Abbiamo accettato immediatamente di essere location di questo importante appuntamento organizzato dall’azienda di Sant’Agata Bolognese – dice soddisfatta la sindaca Elena Nappi – che dal maggio 1963 riesce a confermare anno dopo anno l’uscita sul mercato di modelli di auto di elevatissima qualità costruttiva».

«Il passaggio e la sosta nel nostro paese di questo raduno – conclude la sindaca - offrirà l’opportunità di riscoprire molte auto rare con il logo del toro d’orato, alcune difficilmente in circolazione sulle strade, ma soprattutto ci offrirà ancora un’occasione importante di promozione del nostro territorio».

Sessanta anni fa, esattamente il 7 maggio 1963, veniva fondata la “Automobili Ferruccio Lamborghini SAS” prima denominazione di un’avventura industriale che, partendo da zero, ha rivoluzionato il settore Automotive creando icone di stile ed evolvendosi sino a diventare oggi “Automobili Lamborghini SPA”, un’azienda affermata nel mondo, che conta oltre 2000 dipendenti e che ha consegnato, nel 2022, ben 9233 vetture.