Raduno delle Fiat 500 a Santa Fiora

Domenica 24 luglio, alle 10 la sosta delle mitiche cinquecento in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe



Santa Fiora: Domenica 24 luglio, a Santa Fiora, si terrà il terzo Raduno delle Fiat 500 d’epoca e derivate con la partecipazione di 80 cinquecentisti. Le automobili saranno esposte in piazza Garibaldi e nelle vie limitrofe, a partire dalle ore 10. Prevista infatti per i partecipanti una sosta per visitare il centro storico del borgo amiatino e il Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata.

Il colpo d’occhio delle coloratissime Fiat 500 nella piazza del paese sarà notevole. L’evento è promosso dall’associazione Fiat 500 Club Italia e organizzato dal fiduciario di zona con la collaborazione della Pro loco di Santa Fiora, del Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata e il patrocinio del Comune di Santa Fiora. Dopo l’aperitivo, alle ore 12.30 la carovana di auto ripartirà per il giro turistico fino al Prato delle Macinaie e per il pranzo al ristorante Le Macinaie Monte Amiata.