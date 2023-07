Rachele Perna ai campionati europei di pugilato

Grosseto: La quindicenne Rachele Perna, pugile della Fight Gym Grosseto, allenata dal maestro Raffaele D’Amico con tutto il suo staff, è stata convocata dal giorno 7 agosto al Centro federale di Assisi, per proseguire dal giorno 9 a Maribor in Slovenia agli ordini dei tecnici responsabili della Federazione pugilistica Italiana, Valeria Calabrese e Franco Rosi gli allenamenti che si concluderanno con la partecipazione, in quest’ultima località, ai campionati europei school girl dal 15 al 26 agosto.

Rachele Perna nonostante la giovane età, dotata di mano pesante, è molto determinata, è costante negli allenamenti dove assimila i suggerimenti di Raffaele d’Amico che rafforzano il suo bagaglio tecnico che gli ha già permesso di conquistare il campionato italiano nei kg. 57 e l’affermazione nel round robin internazionale dell’inizio mese. Amedeo Raffi, con orgoglio, rivendica il ruolo della Associazione da lui rappresentata in ambito nazionale, nel settore giovanile, che dopo aver portato un oro europeo negli school boy con Alessio Genovese e un argento europeo negli youth con Jonathan Pisano mette a disposizione della Federazione un altro talento della palestra per il campionato continentale.